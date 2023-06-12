توقعات بارتفاع أسعار آيفون 15 بنحو 200$ وسط صمت من شركة آبل

توقع محلل مالي ان يطرأ ارتفاعا على اسعار هواتف ايفون ١٥ المنتظرة، والتي ستصدر الى الاسواق قريبا، مقارنة بالاصدارات السابقة.

وعلى الرغم من ان هذه ليست المرة الاولى التي يشاع بها توقعات كهذه حول الاسعار، لم تصدر شركة ابل اي توضيح رسمي حتى الان.

iPhone 15 Pro models said to get massive price hike, here are the details https://t.co/CaxwuwVaLb — IndiaTodayTech (@IndiaTodayTech) June 12, 2023

اسعار آيفون 15 قد ترتفع بمقدار 200$

وأفاد المحلل المالي دان آيفز من وول ستريت في مقابلة مع قناة CNBC المتخصصة في الأعمال والمال أن شركة آبل من المتوقع أن ترفع أسعار هواتف آيفون 15 القادمة.

التوقعات تشير إلى أن الزيادة ستكون واضحة بشكل خاص في إصدارات آيفون 15 برو، وربما تصل قيمة الزيادات إلى 200 دولار أمريكي.

وتتراوح أسعار هواتف آيفون 14 حاليًا بين 800 دولار للنسخة الأساسية و1100 دولار لنسخة برو ماكس.

نجاحات وارباحا رغم الزيادة

من ناحية أخرى، توقع آيفز أن ترتفع القيمة السوقية لآبل خلال العامين المقبلين من 2.85 تريليون دولار أمريكي إلى ما بين 3.5 تريليون إلى 4 تريليونات دولار أمريكي.

الى ذلك، فانه من المتوقع أن تحقق آبل مبيعات وأرباحًا أعلى رغم الزيادة المتوقعة في الأسعار.