توقعات بارتفاع أسعار آيفون 15 بنحو 200$ وسط صمت من شركة آبل

توقع محلل مالي ان يطرأ ارتفاعا على اسعار هواتف ايفون ١٥ المنتظرة، والتي ستصدر الى الاسواق قريبا، مقارنة بالاصدارات السابقة.

وعلى الرغم من ان هذه ليست المرة الاولى التي يشاع بها توقعات كهذه حول الاسعار، لم تصدر شركة ابل اي توضيح رسمي حتى الان.

iPhone 15 Pro models said to get massive price hike, here are the details https://t.co/CaxwuwVaLb

— IndiaTodayTech (@IndiaTodayTech) June 12, 2023