الكشف عن "فضة" أول مذيعة افتراضية "تعمل بالذكاء الاصطناعي" في الكويت

أحدثت تكنولوجيا الذكاء الأصطناعي في الأشهر الاخيرة ثورة كبيرة في عالم الأعمال، وسط أنباء عن تأثير هذه التقنية الجديدة على عدد من الوظائف.

أثر الذكاء الاصطناعي عليها بشكل كبير ومن بينها مجالات المحتوى المسموع والمرئي والمكتوب.

فضة اول مذيعة افتراضية في الكويت

وبهذا الخصوص قررت صحيفة "كويت نيوز" الألكترونية، الاستفادة من هذه التقنية واعلنت عن اول مذيعة افتراضية في الكويت.

ونشرت صحيفة كويت نيوز الإلكترونية عبر حسابها الرسمي في تويتر فيديو أعلنت من خلاله عن أول مذيعة افتراضية واسمها "فضة".

وقالت المذيعة الافتراضية فضة في الفيديو: "أنا اول مذيعة تعمل بالذكاء الاصطناعي في الكويت، ما هي نوعية الأخبار التي تحبون سماعها".

وبهذا الخصوص صرح السيد عبدالله بوفتين مدير صحيفة كويت نيوز إن المذيعة فضة قيد التجربة حاليًا بهدف تطوير صناعة المحتوى.

وعلق على اختيار اسم فضة بشكل خاص، إن اسم شعبي قديم، هذا إلى جانب إلى أن فضة يرمز إلى المعدن والروبوت عادة مصنوع من المعدن، لذلك تم الاستفادة من هاتين الفكرتين واختيار اسم فضة.

أول مذيعة في #الكويت تعمل بالذكاء الاصطناعي



• #فضة.. مذيعة #كويت_نيوز الافتراضية



• ما هي نوعية الأخبار التي تفضلونها بتقديم #فضة زميلتنا الجديدة؟ .. شاركونا آراءكم pic.twitter.com/VlVjasSdpb — كويت نيوز (@KuwaitNews) April 8, 2023

وعن سبب اختيار لون الشعر الأشقر للمذيعة الافتراضية فضة، قال إنها تمثل الجميع، الشعب الكويتي والمقيمين.

وأردف إنه قد تبدأ فضة بتقديم نشرات إخبارية عبر تويتر باللهجة الكويتية قريبًا.

والجدير بالذكر أن فضة ليست المذيعة الافتراضية الأولى في الوطن العربي، حيث أعلنت قناة الجزيرة القطرية مؤخرًا عن ابتكار ونورا.



