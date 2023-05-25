الكشف عن موعد إصدار النسخة المعربة من لعبة Assassin’s Creed Mirage

كشفت شركة Ubisoft خلال حضورها في فعالية PlayStation Showcase التي أقيمت يوم أمس عن موعد إصدار لعبة Assassin’s Creed Mirage حيث ستصدر يوم 12 أكتوبر 2023، كما أعلنت الشركة خلال الحدث العالمي عن أسلوب اللعب الجديد فيها، وفجرت مفاجأة سارة للجمهور العربي حيث ستكون Assassin’s Creed Mirage أول لعبة مع تعريب كامل حول العالم "نصوص وصوت".

تفاصيل لعبة Assassin’s Creed Mirage المرتقبة

يضم الإصدار الجديد شخصية "باسم" الذي يستخدم ادواته من أجل تعقب اهدافه بتوجيه من "المستترين"، وتعتبر شخصية "باسم" من أكثر الشخصيات حيلة في تاريخ السلسلة الشهيرة.

وتقوم فكرة اللعبة في السلسلى الجديدة على تقنيات في الاغتيال والتخفي، حيث يمتلك قدرات جديدة "تركيز الأساسن" وتسمح هذه الميزة على تحديد الأعداء بهدف اغتيالهم.

ويكشف الفيديو الدعائي أسلوب اللعب في مدينة بغداد، التي من المفترض ان توفر الكثير من الفرص للاعبين من أجل استخدام قرات الباكور التي يتمتع بها "باسم" من أجل الاقتراب من أهدافهم بشكل أسرع.

والجدير بالذكر أن الإصدار الجديد Assassin’s Creed: Mirage سيكون اول لعبة جول العالم مع تعريب كامل، وتعاقدت اللعبة مع الفنان الأردني إياد نصار، من أجل تمثيل شخصية "باسم" في النسخة العربية.

ومن المفترض ان يجسد اللاعبين في Assassin’s Creed: Mirage شخصية "باسم بن اسحق" وهو شاب لديه ماض غامض يعمل في السرقة، ينضم إلى المستترين من أجل الحصول على إجابات.

أصبحت لعبة Assassin’s Creed: Mirage متوفرة للطلب المسبق على PlayStation 5 و PlayStation 4 و Xbox Series X|S و Xbox One.

نفخر بالكشف عن العرض العربي للعبة "Assassin's Creed Mirage السراب" المترجمة والمدبلجة بالكامل على أيدي زملائنا الأعزاء في @arlation1 🤩 بطولة الفنان القدير إياد نصّار بدور الشخصية الرئيسية باسم بن إسحاق في النسخة العربية!

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تصدر في 12 أكتوبر. احجزوها الآن!#AssassinsCreed pic.twitter.com/OOZ5xwEyoz — Assassin's Creed (@AssassinsAR) May 24, 2023



