ما الفرق بين التقييد والحظر على إنستغرام؟.. قراءة الرسائل دون علم المرسل أبرزها

أضاف تطبيق انستغرام العديد من الخصائص التي تساعد في محاربة التنمر، من بينها خاصية التقييد التي تقدم العديد من الميزات للمستخدم مما يجعل هذه الميزة أفضل من الحظر.

ما الفرق بين التقييد والحظر على إنستغرام؟



طالبت الأمم المتحدة مسؤولي وسائل التواصل االجتماعي العمل على الحد من خطاب الكراهية على منصاتها، ومحاربة التنمر لحماية المستخدمين.



عادة، يمكن للشخص الذي يرسل رساله أن يعلم في حال تم قرائتها، فعندما تفتح الدردشة، تظهر كلمة شوهد في أسفل الشاشة، وهي خاصية مفيدة لمعرفة اذا وصلت الرسالة للطرف الآخر ام لا.



لكن إذا كنت تتعرض للتنمر عبر الإنترنت، أو تشعر بالانزعاج من شخص في قائمة متابعينك وتشعر بالإحراج من حظره، فقد قدمت انستغرام لك ميزة التقييد.



يمكن للمستخدمين تفعيل ميزة "تقييد" والتي تم طرحها في عام 2019، تتيح ميزة "تقييد " للمستخدمين قراءة الرسائل، دون معرفة الطرف الثاني.



وفي حال تقييد أي طرف فإنه سيتمكن من إرسال رسالة خاصة أو التعليق على منشورك دون ان تراه، ولن يعلم الطرف الثاني بالأمر.



وتساعد هذه الميزة في تجنب العديد من المواقف، ففي حالة الحظر لا يمكن للطرف الثاني رؤية منشوراتك أو التعليق عليه أو ارسال رسالة خاصة، او حتى مشاهدة صفحتك الشحصية.



أما في حالة التقييد لن يعلم الطرف الثاني بالأمر، وسيتمكن من مشاهدة صفحتك وآخر منشوراتك، كما يمكن ان يرسل لك رسالة خاصة او التعليق على منشور.



عند تعليق الطرف الثاني على منشورك تظهر لك ان الطرف المقييد قد علق على منشورك مع امكانية رفض أو رؤية التعليق، وفي كل الاحول لن يعرف الشخص المقيد بالأمر.



كيفية تقييد شخص ما على انستغرام؟



لتقييد شخص ما عبر الرسائل المباشرة انقر فوق رمز الرسائل المباشرة وأدخل الدردشة مع الشخص الذي تريد تقييده. ثم انقر فوق أيقونة " i "في أعلى يمين الدردشة، وانقر على خيار تقييد ثم قيد الحساب.



يمكنك تقييد شخص ما من خلال تعليق على منشورك، ابحث عن التعليق واسحب لليسار لمستخدمي " آيفون" أو الضغط عليه ضغطة طويلة لمستخدمي أندرويد . ثم اضغط على رمز "!" و اضغط على خيار التقييد ثم تقييد الحساب .



واختصارًا لكل هذا، يمكنك تقييد الطرف الآخر من خلال الإعدادات. إذهب إلى ملفك الشخصي وانقر فوق الأيقوتة التي تبدو مثل 3 نقاط . ثم انقر على الإعدادات ثم الخصوصية، ثم الحسابات المقيدة.

انقر فوق متابعة ثم ابحث عن الحساب الذي ترغب في تقييده. وبعد ذلك، انقر فوق " قيد" بجوار اسم المستخدم الخاص بهم وسيتم تفعيل الخيار.



الطريقة الأخيرة لتقييد شخص ما هي القيام بذلك من خلال ملفه الشخصي. ابحث عن ملفهم الشخصي ثم انقر فوق الأيقونة التي تبدو مثل ثلاث نقاط في أعلى اليمين.

ثم النقر فوق التقييد ثم تقييد الحساب. تجدر الإشارة إلى أن ميزة "تقييد" تمت إضافتها إلى انستجرام مؤخرا.

لذلك إذا كنت لا تستطيع رؤيته، فتأكد من تحديث تطبيق انستغراك الخاص بك إلى أحدث إصدار على متجر التطبيقات .

