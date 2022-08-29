الكشف عن هوية المشتري لأغلى منزل في دبي..قيمته 80 مليون دولار

تشتهر دبي بكونها نقطة جذب للمليارديرات في جميع أنحاء العالم الذين يرغبون في الاستثمار في العقارات الفاخرة في الإمارة. وهذه المرة ، الملياردير الذي استحوذ على أغلى منزل في المدينة ليس سوى رجل الأعمال الهندي موكيش أمباني.

تم شراء الفيلا المطلة على الشاطئ، والتي تبلغ تكلفتها 80 مليون دولار، في وقت سابق من هذا العام لابن أمباني الأصغر ، أنانت. تحتوي الفيلا الواقعة في نخلة الجميرة على 10 غرف نوم ، ومنتجع صحي خاص ، ومسابح داخلية وخارجية ، حسبما أفادت بلومبرج نقلاً عن أشخاص مجهولين على دراية بالموضوع.

ووفقًا لبلومبرج ، تعتبر صفقة أمباني أكبر صفقة عقارية سكنية شهدتها دبي على الإطلاق.

ووفقًا لأحد المصادر التي سربت الأخبار إلى بلومبرج ، فإن صفقة أمباني كانت سرية وسيحجزها أحد الكيانات الخارجية التابعة لشركته ريلاينس. كما ذكر المصدر أن عائلة أمباني ستنفق ملايين الدولارات على ديكورات الفيلا والأدوات الازمة لضمان أمنها.

هذه بالتأكيد ليست المرة الأولى التي تستضيف فيها دبي مليارديرًا عالميًا لأنها بالأساس موطنًا للعديد من المليارديرات والمشاهير ورجال الأعمال. ومن بين هذه الشخصيات العامة لاعب كرة القدم البريطاني ديفيد بيكهام وزوجته فيكتوريا وأيقونة بوليوود شاروخان.

تجدر الإشارة إلى أن سوق العقارات في دبي يتعافى بفضل القوانين الجذابة الجديدة التي فرضتها الحكومة حيث يمكن للمستثمرين الحصول على تأشيرة لمدة 10 سنوات إذا اشتروا عقارات بقيمة 2 مليون درهم على الأقل.