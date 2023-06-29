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الكونغرس الأمريكي يصدر قوانين للحد من استخدام ChatGPT

نورا العزوني

نورا العزوني

تاريخ النشر: 29 حزيران / يونيو 2023 - 10:49
ChatGPT

أعلن الكونغرس الأمريكي بحسب عدد من المواقع العالمية عن قوانين جديدة تساعد في الحد من استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي وأبرزها  ChatGPT  بين الموظفين.
 

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الكونغرس الأمريكي يمنع استخدام مثل ChatGPT

وبهذا الخصوص أصدرت كاثرين سزبيندور”كبيرة المسؤولين الإداريين في الكونغرس الأمريكي، مذكرة قالت فيها إن العاملين في المكاتب يمكنهم استخدام النسخة المأجورة من شات جي تي ChatGPT Plus نظرًا لما تقدمه من خيارات تساعد في التحكم بها لمنع استخدام الذكاء الاصطناعي ضمن مهام العمل.
 

وكشفت المذكرة عن السماح باستخدام روبوتات الذكاء الاصطناعي ضمن البيانات المتاحة مع تمكين ميزات الخصوصية بشكل يدوي.
 

والجدير بالذكر انه يمنع حاليًا استخدام النسخة المجانية من شات جي بي تي داخل مكاتب الكونغرس الأمريكي، ويأتي سبب هذا القرار بحسب عدد من المراقبين بسبب رغبة الكونغرس منع استخدام الـ شات جي بي تي في صياغة للخطابات والتشريعات.
ChatGPT

ويسعى الكونغرس إلى صياغة عدد من القوانين والتشريعات التي من شانها تنظيم عمل الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته المختلفة التي أصبحت منتشرة بشكل واسع في العمل.
 

وإلى جانب الكونغرس كانت العديد من الشركات قد حذرت من الذكاء الاصطناعي واستخدامه بين الموظفين وداخل المكاتب، حيث منعت عدد من الشركات هذه الأدوات على موظفيها مثل سامسونغ وآبل،
 

وأعلنت عدد من المدارس والمؤسسات المختصة التعليمية عن حظرها أيضًا وذلك بهدف منع الغش.

ويشار بأن  الكونغرس هو المؤسسة الدستورية الأولى في أمريكا، حيث يمثل السلطة التشريعية، ويضم مجلس الشيوخ والنواب.

 

 

كلمات دالة:ChatGPTالكونغرس الأمريكي

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