خاصية جديدة قادمة من يوتيوب.. دبلجة الفيديوهات بلغات مختلفة

أعلنت عدد من التقارير المعنية بالأخبار التقنية خلال اليومين الماضيين عن تقنية جديدة مميزة من المقرر أن تطلقها منصة الفيديو الشهيرة يوتيوب، ومن المقرر أن تحظى هذه التقنية باهتمام وترحيب مستخدمي التطبيق.



يوتيوب يعلن عن ميزة جديدة لدبلجة الفيديوهات تعتمد على الذكاء الاصطناعي



بدأت منصة يوتيوب الشهيرة بـ اختبار تقنية جديدة يطلق عليها اسم Aloud تعتمد هذه التقنية في فكرتها على الذكاء الاصطناعي وتوفر ميزة جديدة ومهمة من خلال دبلجة مقاطع الفيديو إلى عدد من اللغات بحسب حاجة المستخدم.



وبحسب القائمون على منصة YouTube العالمية فإن هذه الميزة الجديدة توفر للمستخدم القدرة على نسخ ما يتم تداوله في الفيديو، ثم تحويل الكلام إلى نص مكتوب يتمكن المستخدم من مراجعته، وبعد ذلك يمكن تحويل النص المكتوب إلى دبلجة صوتية باللغة المطلوبة.





وكشفت التقارير أيضًا عن ميزة رائعة تتمتع بها تقنية Aloud القادمة على تطبيق يوتيوب، حيث يمكن أن تحول الدبلجة الصوتية للفيديو إلى صوت يشبه إلى حد كبير صاحب الفيديو الأصلي، كما أنها تحرص على تطابق الصوت مع حركة الشفاه لصاحب الفيديو الأصلي، لمنح المستخدم نسخة من الفيديو الأصلي.



والجدير بالذكر ان هذه الميزة متاحة حاليًا لعدد من مستخدمي يوتيوب بهدف التجربة فقط، وتدعم التقنية الجديدة مجموعة من اللغات في الوقت الحالي وهي الإنجليزية والإسبانية والبرتغالية، ومن المقرر أن يتم إضافة المزيد من اللغات حول العالم في الفترة المقبلة.