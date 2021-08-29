الكويت: إعادة النظر في زيادة الإنتاج 400 ألف برميل يوميا سيكون على طاولة اجتماع أوبك+ المقبل

بين وزير النفط الكويتي محمد الفارس لرويترز اليوم الأحد أنه سيتم إعادة النظر في الزيادة البالغة 400 ألف برميل يوميا والتي وافقت عليها مجموعة أوبك في اجتماعها السابق، خلال اجتماع أوبك+ القادم في أول سبتمبر أيلول.

وأضاف على هامش حدث ترعاه الحكومة في مدينة الكويت "ما زلنا نرى أن هناك قلقا في تأثير كوفيد على الصناعة النفطية وعلى اقتصادات دول شرق آسيا والصين. لازم نأخذ الحذر".

هذا وكانت مجموعة أوبك + قد قررت زيادة حصص إنتاج أعضائها من النفط 0.4 مليون برميل باليوم على أساس شهري بدءًا من أغسطس 2021 حتى التخلص التدريجي من التعديل على الإنتاج بنحو 5.8 مليون برميل في اليوم في سبتمبر 2022 وذلك في الاجتماع الذي حدث في أواخر شهر يوليو الماضي.