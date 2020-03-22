الكويت تؤكد توفير مخزون كافي من إمدادات الغاز

قالت شركة ناقلات النفط الكويتية، إن لديها مخزونا كافيا وآمنا من الغاز، بما يلبي الاحتياجات المنزلية والتجارية، مشيرة إلى استمرار عمليات الإمداد رغم الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد بسبب إجراءات منع انتشار فيروس كورونا الجديد.

وأكد علي شهاب، الرئيس التنفيذي لشركة ناقلات النفط: "لا داعي للقلق، الشركة على تواصل مستمر مع اتحاد الجمعيات التعاونية لتأمين كل ما تحتاج إليه فروع الغاز التي يبلغ عددها 76 فرعا تخدم جميع المناطق السكنية في البلاد".

وأشار شهاب، في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية "كونا"، اليوم الأحد، إلى أنه تشكيل لجنة متخصصة لأخذ جميع التدابير اللازمة، لافتا إلى أن عمليات الإمداد مستمرة من شركة البترول الوطنية الكويتية، التي تتمتع بطاقات عالية، وأن القطاع النفطي اعتاد العمل في ظل ظروف استثنائية، كما هو الحال مع الظرف الراهن.

وأضاف أن هناك خطط طوارئ معدة، إذ يتم التعامل مع الظرف الحالي بناء على هذه الخطط، ضمن إطار التزام شركة ناقلات النفط الكويتية بالإجراءات واللوائح الخاصة بحالات الطوارئ وتوفير كل المطلوب منها، سواء للمجتمع أو الأسواق العالمية.

وقال إن أسطوانات الغاز سلعة حيوية مهمة يتأثر بها الكبير والصغير، ومن هنا تكمن أهمية توفيرها، مؤكدا أن ما تمر به البلاد هو ظرف طارئ بغية الوقاية من فيروس كورونا وليس بسبب شح في المواد الأولية التي يحتاج إليها المستهلك.

وتفرض الكويت، اعتباراً من اليوم الأحد، حظر تجول جزئيا في كافة أرجاء البلاد، وذلك في الفترة من الخامسة مساء وحتى الرابعة صباحا يومياً، حتى إشعار آخر، وفق قرار صادر عن مجلس الوزراء أمس، كما تقرر تمديد تعليق العمل في كافة المؤسسات لمدة أسبوعين إضافيين، بينما كان مقرراً في السابق انتهاء التعليق في 26 مارس/آذارالجاري.

وتملك الجمعيات التعاونية مخزوناً استراتيجياً من الغذاء يكفي الكويت 6 أشهر في حال توقف حركة التجارة العالمية، وتحاول الجمعيات بالتعاون مع وزارة التجارة استغلال عدم توقف التجارة لزيادة المخزون الاستراتيجي من الغذاء لمدة عام كامل خوفاً من الأسوأ.

ومكّن نظام الجمعيات التعاونية، وهي أسواق مركزية مملوكة لسكان المناطق، الحكومة من السيطرة على الأسعار وتأمين إمدادات كافية وعدم وجود نقص في كافة السلع، بحسب ما أكد عبد الله المطيري، المدير في جمعية جليب الشيوخ التعاونية في العاصمة الكويتية لـ"العربي الجديد".