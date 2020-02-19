الكويت تسجل عجزا بقيمة 2.3 مليار في الفترة من أبريل 2019 إلى يناير 2020

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الكويت سجلت عجزا بقيمة 2.3 مليار دينار (7.52 مليار دولار) في الفترة من أول أبريل نيسان 2019 إلى نهاية يناير كانون الثاني
أظهرت بيانات رسمية أن الكويت سجلت عجزا بقيمة 2.3 مليار دينار (7.52 مليار دولار) في الفترة من أول أبريل نيسان 2019 إلى نهاية يناير كانون الثاني، بعد أن أودعت 10% من الإيرادات في صندوقها للثروة السيادية.
وكانت الكويت قالت في وقت سابق إنها تتوقع عجزا إجماليا قدره 7.7 مليار دينار في السنة المالية 2019-2020، التي تنتهي في مارس آذار.
كما قالت وزارة المالية إن البيانات المنشورة الأربعاء غير مكتملة بسبب تأخيرات في الإفصاح عن الإنفاق من جانب عدة وكالات حكومية.
Via SyndiGate.info
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