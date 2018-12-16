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الكويت تسمح للمستثمر الأجنبي بتملك وتداول أسهم البنوك دون سقف

الكويت تسمح للمستثمر الأجنبي بتملك وتداول أسهم البنوك دون سقف
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