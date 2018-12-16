الكويت تسمح للمستثمر الأجنبي بتملك وتداول أسهم البنوك دون سقف

نقلت وكالة الأنباء الكويتية اليوم عن وزارة التجارة والصناعة قولها إنها تسمح للمستثمرين الأجانب بتملك أسهم البنوك وتداولها دون سقف للملكية.

وقالت الوكالة إن القرار يشترط موافقة بنك الكويت المركزي إذا تجاوزت الملكية خمسة بالمئة من رأس مال البنك بعد توصية من هيئة أسواق المال بضرورة اتخاذ هذه الخطوة.

اقرأ أيضاً:

فيديو: خريطة استثمارات الصندوق السيادي الكويتي في 44 دولة

الكويت تتجه لإنشاء 7 مناطق حرة جديدة للتحول لمركز تجاري

اقتصاد الكويت ينمو 1.6% في الربع الأول من العام الجاري