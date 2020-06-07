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الكويت تضع خطة تحفيزية جديدة بضمان حكومي للقروض المقدمة للشركات المتاثرة بكورونا

منشور 07 حزيران / يونيو 2020 - 11:22
الكويت تضع خطة تحفيزية جديدة بضمان حكومي للقروض المقدمة للشركات المتاثرة بكورونا
الكويت
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محافظ المركزي الكويتي الدكتور محمد الهاشل قدم خطة تحفيزية جديدة لدعم قطاع الشركات تقوم الحكومة بموجبها بضمان 80% من القروض المقدمة للشركات المتاثرة بازمة كورونا.

محافظ المركزي الكويتي الدكتور محمد الهاشل قدم خطة تحفيزية جديدة لدعم قطاع الشركات تقوم الحكومة بموجبها بضمان 80% من القروض المقدمة للشركات المتاثرة بازمة كورونا.

القروض لها شروط حيث انه لا تستطيع الشركات استخدامها الا لتسديد الرواتب والايجارات والتكاليف التشغيلية التي اصبحت تمثل عباً عليها بسبب اغلاق الاعمال الذي فرضته اجراءات مواجهة الفيروس

 

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Via SyndiGate.info


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