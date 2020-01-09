الكويت تطبق خطة طوارئ في الأسواق رغم المخزون

قال مسؤول كويتي رفيع المستوى إن بلاده بدأت في تطبيق "خطة طوارئ" لمواجهة أي أزمات محتملة في المنطقة، في ظل التصعيد الجاري بين الولايات المتحدة وإيران، بينما شهدت الأسواق والمجمعات الاستهلاكية إقبالاً متزايداً من المواطنين والمقيمين على شراء السلع الأساسية والأدوية بكميات كبيرة.

وأكد المسؤول في تصريح لـ"العربي الجديد" أن مخزون السلع الاستراتيجي يكفي نحو 5 أشهر، لكن يجري العمل على زيادته ليكفي 12 شهراً، تحسباً لحدوث أي صراع مسلح في المنطقة قد يقطع طرق التجارة.

وأشار إلى أن السلع التي ستزيد الكويت من وارداتها خلال الفترة المقبلة تتضمن الأدوية، والبنزين الذي تستورد منه 1.3 مليون طن سنوياً، بالإضافة إلى القمح والأرز والسكر والزيوت، والمعلبات الغذائية التي يمكن الاحتفاظ بها لأوقات كبيرة.

وتابع قائلاً: "هذه الإجراءات ضرورية، فالحكومة تفضل التحوط خشية عدم القدرة على استيراد هذه السلع في حال ازدياد التوترات وتحولت إلى صراع عسكري".

وأطلقت إيران صواريخ على القوات التي تقودها الولايات المتحدة في العراق، فجر الأربعاء، رداً على اغتيال القائد العسكري الإيراني البارز قاسم سليماني في ضربة جوية أميركية استهدفته في العراق، فجر الجمعة الماضي.

ووفقاً لإحصائيات التجارة الخارجية للكويت، فإن البلاد تستورد نحو 90 في المائة من المواد والسلع والأدوية من الخارج. ورغم الطمأنات الحكومية إلى وجود مخزون سلعي يكفي لمدة خمسة أشهر، إلا أن المشهد في الأسواق والمجمعات الاستهلاكية، أمس، عكس قلقاً متزايداً لدى المواطنين والمقيمين من تداعايات التوتر في منطقة الخليج، في ظل التصعيد بين إيران وأميركا.



وفي جولة ميدانية لـ"العربي الجديد" على عدد من الأسواق والمجمعات الاستهلاكية في مناطق مختلفة من العاصمة، لوحظ ازدحام على شراء السلع الأساسية والأدوية.

وقال مسؤولون في عدد من الجمعيات الاستهلاكية إن حركة الشراء الحالية غير مسبوقة مقارنة بالأيام العادية، وتشير إلى حدوث عمليات تخزين من المستهلكين، في ظل القلق من احتمال حدوث أي نزاع عسكري في المنطقة. وبحسب بيانات وزارة التجارة، يبلغ عدد مراكز التموين نحو 80 مركزاً منتشراً في جميع محافظات الكويت.

وبخلاف أسواق السلع، بدت التعاملات المصرفية طبيعية، وفق مسؤول في اتحاد المصارف في تصريح لـ"العربي الجديد"، مشيراً إلى أن حركة الأموال في البنوك مستقرة ولا تشهد أي تغير كبير، لافتاً إلى أن البنك المركزي وجّه البنوك بضرورة توفير الأموال في أجهزة الصراف الآلي، بالإضافة إلى تسهيل المعاملات.

وقال الخبير الاقتصادي بدر العتيبي لـ"العربي الجديد" إن الكويت توجهت خلال الفترة الماضية إلى الانفتاح التجاري مع مختلف الأسواق العالمية، وتوسيع الخريطة التجارية لتحصين البلاد من أي اضطرابات إقليمية، الأمر الذي يدعو إلى عدم القلق كثيراً، مشيراً إلى أن هذه الخطوات تعزز القدرة على تجاوز أي أزمات تجارية قد تحدث في ظل التوترات الحالية بالمنطقة.