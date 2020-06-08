الكويت تعتزم تشغيل رحلات الطيران التجارية وفتح المساجد الأيام المقبلة

قال وزير الدولة لشؤون الخدمات بالكويت مبارك الحريص ان إدارة الطيران المدني وضعت خطة لتشغيل الرحلات التجارية من وإلى مطار الكويت الدولي، في وقت تستعد فيه البلاد لفتح المساجد الأربعاء المقبل بعد إغلاق استمر نحو ثلاثة أشهر لمكافحة فيروس كورونا.



ولم يحدد الوزير في تصريح بثته وكالة الأنباء الكويتية (كونا) موعد تشغيل المطار لكنه قال إن التشغيل سيكون على ثلاث مراحل تدريجية، الأولى بنسبة 30 في المئة والثانية 60 في المئة وصولا إلى التشغ?ل الكامل في المرحلة الثالثة والأخ?رة.



وأكد أنه سيتم الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية الصادرة من السلطات الصحية وتطبيقھا على المسافرين في ظل ظروف انتشار فيروس كورونا.



عودة المساجد



من ناحية أخرى أعلن وزير العدل والأوقاف والشؤون الإسلامية فھد العفاسي معاودة فتح المساجد في بعض المناطق لأداء صلاة الجماعة بدءا من صلاة ظھر يوم الأربعاء المقبل وكذلك إقامة صلاة الجمعة بالمسجد الكبير للعاملين فيه فقط على أن تبث عبر التلفزيون، وذلك بعد توقف دام نحو ثلاثة أشهر.



وقال العفاسي في تصريح بثته الوكالة الرسمية إن الوزارة انتھت من جميع الاستعدادات والتجھيزات كما تم تعقيم المساجد "في المناطق النموذجية" من قبل وزارة الدفاع لتوفير الأجواء الصحية والحد من انتشار فيروس كورونا وفقا للاشتراطات الصحية.