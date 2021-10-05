الكويت تعتزم رفع رسوم "إذن عمل" للوافدين في 2022

يسعى مجلس الوزراء الكويتي إلى إحداث إصلاح في سوق العمل في القطاع الخاص، حيث كلف مجلس الوزراء الكويتي الهيئة العامة للقوى العاملة، بإحداث تغيير على نظام تصاريح العمل للعمالة الوافدة، وأيضًا العمل على رفع رسوم أذونات العمل، وعمل دراسة تشمل استراتيجيات الرسوم تحصل عليها من خدماتها بهدف رفعها.

وسيشمل تكليف مجلس الوزراء على وضع خطة لتطبيق الزيادة على رسوم الخدمات التي تقدمها هيئة القوى العاملة خلال الربعين الثاني والثالث من عام 2022. وتشمل هذه الرسوم تأشيرات العمالة الأجنبية، وتعديل نظام تصاريح العمل.

ويهدف مجلس الوزراء من قرار رفع الرسوم على الوافدين القضاء على تجار الإقامات، والتخلص من العمالة الهامشية التي لا تقدم قيمة مضافة إلى الاقتصاد المحلي.

وأكد تكليف مجلس الوزراء على ضرورة وضع خطة اتصال شاملة للإعلام عن الرسوم المعدلة المفروضة على القطاع الخاص بعد الانتهاء من عملية رفع قيمتها.

وهنا أبرز نقاط قرار تكليف مجلس الوزراء لهيئة القوى العاملة :