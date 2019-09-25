الكويت تعرب عن تفاؤلها بشأن المنطقة «المقسومة» مع السعودية

قال نائب وزير الخارجية الكويتي خالد الجار الله، إن الكويت تشاطر السعودية تفاؤلها بشأن إنهاء الاختلاف حول المنطقة النفطية المقسومة «في القريب العاجل».

وفي تصريح للجار الله للصحافيين على هامش مشاركته في حفل نظّمته سفارة السعودية لدى الكويت بمناسبة اليوم الوطني الـ89 للمملكة، ذكر أنه استمع إلى «التصريحات الإيجابية» من وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز، بشأن المنطقة (المقسومة)، متمنياً «طي صفحة هذا الاختلاف في القريب العاجل».

كان وزير الطاقة السعودي قد أكد في تصريح سابق أن المباحثات مع الكويت حول المنطقة المقسومة «إيجابية»، لافتاً إلى أن «الأمور ستتضح خلال شهرين بشأن استئناف الإنتاج»، مؤكداً في الوقت نفسه توفر الإرادة السياسية لتسوية جميع المسائل المتعلقة بهذا الملف.