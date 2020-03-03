الكويت: تفشي فيروس كورونا قلص الطلب على النفط بشكل ملحوظ

نقلت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) عن وزير النفط الكويتي قوله إنه متفائل بشأن نتيجة اجتماعات أوبك التي تُعقد هذا الأسبوع، واستمرار التعاون بين دول أوبك+.

وأضاف الوزير خالد الفاضل للوكالة أن اجتماعات "ماراثونية" ستعقد خلال اجتماعات أوبك وأوبك+ في فيينا للتوصل إلى اتفاق بشأن أفضل السبل لتحقيق الاستقرار والتوازن بسوق النفط.

وأشار الفاضل أن أسواق النفط العالمية تأثرت على نحو ملحوظ خلال الشهر الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا، وإلى تقليص الطلب على النفط بشكل ملحوظ.