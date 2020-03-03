  1. الرئيسية
  2. أعمال
  3. الكويت: تفشي فيروس كورونا قلص الطلب على النفط بشكل ملحوظ

الكويت: تفشي فيروس كورونا قلص الطلب على النفط بشكل ملحوظ

منشور 03 آذار / مارس 2020 - 12:28
تفشي فيروس كورونا قلص الطلب على النفط بشكل ملحوظ
أسواق النفط العالمية تأثرت على نحو ملحوظ خلال الشهر الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا
أبرز العناوين
أشار الفاضل أن أسواق النفط العالمية تأثرت على نحو ملحوظ خلال الشهر الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا

نقلت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) عن وزير النفط الكويتي قوله إنه متفائل بشأن نتيجة اجتماعات أوبك التي تُعقد هذا الأسبوع، واستمرار التعاون بين دول أوبك+.

وأضاف الوزير خالد الفاضل للوكالة أن اجتماعات "ماراثونية" ستعقد خلال اجتماعات أوبك وأوبك+ في فيينا للتوصل إلى اتفاق بشأن أفضل السبل لتحقيق الاستقرار والتوازن بسوق النفط.

وأشار الفاضل أن أسواق النفط العالمية تأثرت على نحو ملحوظ خلال الشهر الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا، وإلى تقليص الطلب على النفط بشكل ملحوظ.

الكويت تعتزم تأسيس كيان نفطي عملاق عبر دمج الشركات
الكويت تخسر 3.5 مليارات دولار من تداعيات فيروس كورونا

 

Via SyndiGate.info


Copyright © CNBC Arabia

مواضيع ممكن أن تعجبك

مواضيع ممكن أن تعجبك

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن
إشترك الآن
Loading content ...