الكويت تقدم قروض بنكية ميسَّرة للمتضررين من الوباء

أعلن محافظ بنك الكويت المركزي محمد الهاشل، عن طرح قروض ميسّرة من البنوك للمتضررين من تداعيات فيروس «كوفيد 19» بفائدة لا تتجاوز 2.5% لمدة 3 سنوات كحد أقصى، حيث ستمنح السيولة للقطاعات المتضررة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والأفراد والشركات.

وأوضح الهاشل في مؤتمر صحافي أمس، أن الدولة ستتحمل الفوائد عن السنة الأولى والثانية للقروض المخصصة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، أما السنة الثالثة فهي مناصفة بين العميل والدولة.

وفيما يخص الشركات الكبرى، قال رئيس بنك الكويت المركزي، إن الدولة ستتحمل الفوائد للسنة الأولى فقط والثانية والثالثة تتحملهما الشركات، مبيناً أن التمويل الميسّر موجّه لتغطية النفقات الدورية التعاقدية المطلوبة مثل الرواتب والإيجارات... ولا يستخدم في دفع أقساط أو أعباء التسهيلات الائتمانية.

وتابع الهاشل قائلاً: «إن الأزمة الحالية الناتجة عن فيروس (كورونا) هي أزمة منقطعة النظير من جميع النواحي، فنحن نمرّ بتحدٍّ مزدوج لحماية الأرواح مع عدم تضرر الاقتصاد». وأشار إلى أن هناك 73 ألف مواطن يعملون بالقطاع الخاص تعمل الدولة على عدم تضررهم، موضحاً أن الأزمة يرافقها تدهور كبير في أسعار النفط لم يشهده العالم من قبل، حيث إن تقديرات الخسائر تفوق كثيراً من الأزمات منذ الحرب العالمية الثانية.

واختتم الهاشل تصريحاته بأن السيناريو المتوسط لامتداد فيروس «كورونا» يفترض احتياج الاقتصاد لثلاث سنوات حتى يعود لما كان عليه قبل الوباء.