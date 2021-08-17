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الكويت تقر خفض الإنفاق في الميزانية الحالية بـ 10%

منشور 17 آب / أغسطس 2021 - 06:39
الكويت تقر خفض الإنفاق في الميزانية الحالية بـ 10%
الكويت
أبرز العناوين
دعا مجلس الوزراء الكويتي، كافة الجهات الحكومية بخفض الصرف من ميزانية العام المالي الحالي 2021-2022، بنسبة لاتفل عن 10%، وذلك في ظل الأزمة الاقتصادية التي تشهدها الدول الخليجية.

دعا مجلس الوزراء الكويتي، كافة الجهات الحكومية بخفض الصرف من ميزانية العام المالي الحالي 2021-2022، بنسبة لاتفل عن 10%، وذلك في ظل الأزمة الاقتصادية التي تشهدها الدول الخليجية.

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حيث تم عقد اجتماع أمس الأثنين، أشار من خلاله مجلس الوزراء الكويتي، أن القرار جاء نتيجة قلة السيولة قي الاحتياطي العام، ونبه على ضرورة إيجاد حلول جذرية لمواجهة العجز في الموازنة العامة للدولة".
 

واثناء الاجتماع كلف المجلس الوزاري هيئة القوى العاملة بدراسة مدى إمكانية وقف صرف دعم العمالة الوطنية للعاملين بالقطاع الخاص لمن يبلغ إجمالي راتبه 3 آلاف دينار كويتي (9977 دولاراً) فما فوق.

كما وافق المجلس على إعادة النظر في لائحة أسعار إيجارات وأراضي ومباني أملاك الدولة بعد أن درس توصية لجنة الشؤون الاقتصادية بشأن نقص السيولة في الاحتياطي العام.

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تم تعديل هذا المقال من مصدره الأصلي

 

كلمات دالة:اقتصاد الكويتميزانية الكويت

Via SyndiGate.info


Copyright © CNBC Arabia

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