الكويت توقف الملاحة البحرية مؤقتاً بالموانئ بسبب الأحوال الجوية

الكويت

قالت وكالة الأنباء الكويتية إن مؤسسة الموانئ أوقفت حركة الملاحة البحرية مؤقتا في موانئ البلاد الثلاث، الشويخ والدوحة والشعيبة بسبب تقلبات الأحوال الجوية.

وتعتبر الموانئ الثلاث مخصصة للبضائع ولا علاقة لها بتصدير النفط أو مشتقاته.

هذا وقالت إدارة الأرصاد الجوية إن الطقس "سيشھد نشاطا في الرياح المثيرة للغبار خلال الساعات المقبلة تزيد سرعتھا على 60 كيلومترا في الساعة وتقل معها الرؤية الأفقية إلى أقل من 1000 متر وكذلك البحر يكون عالي الموج بنحو سبعة أقدام".

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