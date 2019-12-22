الكويت: 120 مليون دولار للذهب في 3 أشهر

أظهر تقرير صادر عن الاتحاد الكويتي لتجار الذهب والمجوهرات، تزايد إقبال الكويتيين على شراء الذهب، خلال الربع الأخير من العام الجاري، الذي يشرف على الانتهاء، حيث قفزت المبيعات إلى نحو 120 مليون دولار، مقارنة مع 54 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وأوضح التقرير، الذي حصلت "العربي الجديد" على نسخة منه، أن الكويتيين والمقيمين اشتروا نحو 3.6 أطنان من الذهب، لافتا إلى أن المواطنين والمقيمين أقبلوا بشكل كبير على شراء الذهب، نظراً لبحثهم عن الملاذ الآمن لاستثماراتهم، في ظل تصاعد التوترات الإقليمية، فضلا عن ارتفاع حدة الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، خلال الأشهر الماضية، وتأثيرها على أسواق الأسهم الإقليمية والعالمية.



وبحسب بيانات وزارة التجارة الكويتية، ارتفعت أسعار الذهب خلال شهري نوفمبر/تشرين الثاني وديسمبر/كانون الأول بنسب وصلت إلى 4 في المائة.

وقال يعقوب الفيلكاوي، مدير عام شركة المدينة لبيع وشراء المشغولات الذهبية، إنه على الرغم من ارتفاع أسعار الذهب خلال العام الجاري، إلا أن حجم المبيعات لم يتراجع، حيث حدث العكس في السوق المحلي، فما زالت عمليات الشراء مستمرة، ليس فقط للسبائك وإنما للذهب المشغول أيضا.



وأضاف الفيلكاوي، لـ"العربي الجديد"، أن الذهب سيظل الوسيلة الأفضل من الناحية الادخارية والاستثمارية، رغم أنه استثمار ذو عائد منخفض، حيث يبقى المعدن النفيس الملاذ الآمن، مشيرا إلى تغيير أنماط الشراء في الفترة الأخيرة، حيث الإقبال على السبائك الخفيفة التي تصل أوزانها إلى 250 غراما.

وقال طارق المشعان، الخبير الاقتصادي، إن أبرز العوامل التي أثرت على أسعار الذهب خلال الأشهر الماضية، هو إقبال البنوك المركزية حول العالم على زيادة احتياطاتها من الذهب، في ظل الأوضاع الاقتصادية غير المستقرة.



وأضاف المشعان أن العائد على السندات والأسهم والعقارات يؤثر بشكل كبير على أسعار الذهب، وفي حال كانت أسعار الفائدة منخفضة فإن الطلب على الذهب يزداد، مما يدفع أسعاره إلى الارتفاع.