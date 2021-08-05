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الليرة التركية تتجه نحو أدنى مستوياتها في أسبوع

منشور 05 آب / أغسطس 2021 - 07:31
الليرة التركية تتجه نحو أدنى مستوياتها في أسبوع
الليرة التركية
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اتجهت الليرة التركية اليوم، نحو أدنى مستوياتها مقابل الدولار الأميركي في أسبوع بفعل مخاوف حيال السياسة النقدية بعد أن قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن أسعار الفائدة ستنخفض.

اتجهت الليرة التركية اليوم، نحو أدنى مستوياتها مقابل الدولار الأميركي في أسبوع بفعل مخاوف حيال السياسة النقدية بعد أن قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن أسعار الفائدة ستنخفض.

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وبلغت الليرة 8.55 مقابل الدولار، لتهبط من إغلاق عند 8.48 أمس الأربعاء.ولامست في وقت سابق 8.5 مقابل الدولار، وهو أدنى مستوياتها في أسبوع.وخسرت العملة قرابة 12% منذ بداية العام الجاري.

وفي مقابلة جرى بثها، قال أردوغان إن التضخم، الذي بلغ أعلى مستوى في عامين في يوليو، سيتباطأ بعد أغسطس وإن أسعار الفائدة ستهبط، مكررا معارضته المستمرة منذ أمد بعيد لأسعار
الفائدة المرتفعة.

وقال متعامل في النقد الأجنبي لدى أحد البنوك إنه رغم توقعات هبوط التضخم في الأشهر المقبلة، فإن السوق ترى فرصة محدودة لأن يخفض البنك المركزي أسعار الفائدة قريبا، وإن حديث السياسيين عند الخفض أضعف الليرة.

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وأظهرت بيانات رسمية أن التضخم بلغ 18.95% الشهر الماضي على خلفية ارتفاع أسعار الأغذية والطاقة، ليماثل مستوى الفائدة القياسي للبنك المركزي عند 19%، مما يزيد الضغط على البنك
للإبقاء على سياسة مشددة.

كلمات دالة:اقتصاد تركياالليرة التركية

Via SyndiGate.info


Copyright © CNBC Arabia

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