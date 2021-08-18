الليرة التركية تتجه نحو أعلى مستوياتها في أسبوعين مقابل الدولار

سجلت الليرة التركية يوم الثلاثاء 17 أغسطس أعلى مستوياتها مقابل العملة الأميركية منذ قرابة أسبوعين وذلك بعد انحسار قلق المستثمرين بشأن تيسير محتمل أكبر للسياسات النقدية.

حيث بلغت الليرة 8.39 مقابل الدولار بحلول الساعة 10:41 بتوقيت غرينتش، لترتفع من مستوى إغلاق عند 8.4550 أمس الاثنين.

وثبت البنك المركزي التركي الأسبوع الماضي سعر الفائدة الرئيسية عند 19%، مكررا تعهده بتشديد السياسات في مواجهة التضخم المرتفع.

لكن مازالت الليرة التركية منخفضة أكثر من 11% منذ بداية العام، رغم المكاسب التي حققتها الأسبوع الماضي.

وقال متعاملون إن انخفاض أسعار النفط وتعافي إيرادات السياحة يساهمان أيضا في تحديد المسار الذي تتبعه الليرة.



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