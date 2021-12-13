الليرة التركية تتراجع إلى مستوى قياسي أمام الدولار

سجلت الليرة التركية تراجعاً إلى مستوى قياسي أمام الدولار خلال تداولات اليوم الاثنين.

وأشارت وكالة «بلومبرغ» للأنباء بأن سعر صرف الليرة قد سجل انخفاضاً 2% صباح اليوم ليصل سعر الدولار إلى 14.1672 ليرة لكل دولار.

هذا و قبل الاجتماع المقرر الخميس المقبل للجنة السياسة النقدية في البنك المركزي بشأن أسعار الفائدة.

وبحسب ما جاء في متوسط استطلاع أجرته «بلومبرغ» وشمل 19 محللا، قد يخفض البنك سعر الفائدة الرئيسي بـ 100 نقطة أساس إلى 14% .

وكانت الليرة التركية قد فقدت 29% من قيمتها مقابل الدولار الشهر الماضي عندما خفض البنك المركزي الفائدة للشهر الثالث على التوالي.



وكانت الليرة التركية قد واجهت أداء سيء خلال الأيام الماضية رغم تدخل البنك المركزي ثلاث مرات في سوق الصرف في ديسمبر (كانون الأول).

ويعتمد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان نظرية غير تقليدية مفادها أن أسعار الفائدة المرتفعة تؤدي إلى ارتفاع التضخم.

وعلى الرغم أن ضغطه على المركزي لخفض الفائدة أدى إلى تدهور سعر الليرة وارتفاع التضخم، فإنه يؤكد أن معدلات الفائدة المنخفضة ستساعد في النهاية على تحفيز النمو الاقتصادي وإيجاد فرص عمل، وفق وكالة الأنباء الألمانية.

