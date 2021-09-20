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الليرة التركية تتراجع لمستويات يوليو

منشور 20 أيلول / سبتمبر 2021 - 10:17
الليرة التركية تتراجع لمستويات يوليو
الليرة التركية
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سجلت الليرة التركية انخفاضاً اليوم الاثنين بـ 0.4% مقابل الدولار، حيث وصلت إلى أدنى مستوى سجلته منذ التاسع من يوليو، وسط ارتفاع الدولار

سجلت الليرة التركية انخفاضاً اليوم الاثنين بـ 0.4% مقابل الدولار، حيث وصلت إلى أدنى مستوى سجلته منذ التاسع من يوليو، وسط ارتفاع الدولار، وترقب اجتماع البنك المركزي التركي لتحديد سعر الفائدة هذا الأسبوع. 

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تراجع الليرة التركية

وانخفضت الليرة التركية إلى 8.65 مقارنة مع إغلاق يوم الجمعة، أي أنها خسرت 3% مقابل الدولار في تداول ثلاث جلسات. 

وأيضًا كانت الليرة التركية سجلت تراجعاً   من 1.3% الجمعة 17 سبتمبر، إلى 8.65 مقابل الدولار، والذي شكل أدنى مستوى لها منذ 11 اغسطس.
 

كلمات دالة:ارتفاع الليرة التركية

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