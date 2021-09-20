الليرة التركية تتراجع لمستويات يوليو

سجلت الليرة التركية انخفاضاً اليوم الاثنين بـ 0.4% مقابل الدولار، حيث وصلت إلى أدنى مستوى سجلته منذ التاسع من يوليو، وسط ارتفاع الدولار، وترقب اجتماع البنك المركزي التركي لتحديد سعر الفائدة هذا الأسبوع.

تراجع الليرة التركية

وانخفضت الليرة التركية إلى 8.65 مقارنة مع إغلاق يوم الجمعة، أي أنها خسرت 3% مقابل الدولار في تداول ثلاث جلسات.

وأيضًا كانت الليرة التركية سجلت تراجعاً من 1.3% الجمعة 17 سبتمبر، إلى 8.65 مقابل الدولار، والذي شكل أدنى مستوى لها منذ 11 اغسطس.

