الليرة التركية تتراجع 1% مقابل الدولار

الليرة التركية

ضعفت الليرة التركية أكثر من 1% أمام الدولار الخميس، تماشيا مع انخفاضات واسعة النطاق مقابل العملة الأمريكية في ظل إقبال المستثمرين القلقين على الأصول الآمنة وسط مخاطر متفاقمة على النمو العالمي.

وكانت الليرة، التي لامست لفترة وجيزة مستوى 6.4486 خلال الليل، عند 5.4500 للدولار، لتضعف عن إغلاق أمس الأربعاء البالغ 5.3952.

هذا وفقدت الليرة نحو 30 بالمئة من قيمتها مقابل الدولار العام الماضي.

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