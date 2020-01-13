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الليرة التركية تستمر في الارتفاع مع تراجع التوترات الإقليمية

منشور 13 كانون الثّاني / يناير 2020 - 11:27
بلغ سعر صرف الدولار اليوم 5.86 ليرات مقابل 5.97 ليرات الاثنين الماضي
فقدت الليرة 11 بالمئة من قيمتها العام الماضي، لأسباب منها التوغل العسكري في سورية
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بلغ سعر صرف الدولار اليوم 5.86 ليرات مقابل 5.97 ليرات الاثنين الماضي

واصل سعر صرف الليرة التركية ارتفاعه أمام الدولار الأميركي اليوم الاثنين، في استمرار لصعود العملة المحلية منذ الأسبوع الماضي.

وبلغ سعر صرف الدولار اليوم 5.86 ليرات مقابل 5.97 ليرات الاثنين الماضي.

وفيما أكد متعاملون الاثنين الماضي أن البنوك الحكومية تضخ الدولار لتساعد العملة على الصمود أمام اضطرابات السوق، بعد قتل الولايات المتحدة للقائد العسكري الإيراني قاسم سليماني، فإنهم فسروا الارتفاعات الحالية بتراجع التوترات.

ووفقاً لمتعاملين في السوق، فإن الرد الإيراني المنضبط على اغتيال سليماني وعدم التصعيد إلى حرب شاملة، واتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا، مررت ثقة في الأسواق بأن الأوضاع الجيوسياسية تتجه نحو الأفضل.

وكانت الحكومة التركية قد منحت المصدّرين الأتراك تسهيلات جديدة نهاية ديسمبر/ كانون الأول الماضي، وذلك عبر إلغاء قرار كان يلزمهم في السابق بالتنازل عن حصيلة إيرادات صادراتهم بالنقد الأجنبي وتحويلها إلى العملة المحلية.

ونشرت الجريدة الرسمية في تركيا مرسوماً معدلاً تلغي بموجبه أنقرة إلزام المصدّرين بتحويل إيرادات النقد الأجنبي إلى الليرة.

وفقدت الليرة 11 بالمئة من قيمتها العام الماضي، لأسباب منها التوغل العسكري في سورية، وخطر فرض عقوبات أميركية على مسؤولين أتراك، لتصل خسائر العملة على مدى العامين الأخيرين إلى 36 بالمئة.

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Via SyndiGate.info


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