الليرة التركية تسجل ارتفاعاً بعد خطة أردوغان لمكافحة الدولرة

سجلت الليرة التركية ارتفاعاً بنسبة 7% الثلاثاء 21 ديمسبر، بعد انتعاش تاريخي بنسبة 25% أمس عن انخفاضاتها القياسية وذلك بعد أن كشف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن خطة قال إنها ستحمي الودائع بالعملة المحلية من تقلبات الأسواق.

وكانت العملة قد تراجعت ثم ارتفعت في تعاملات مضطربة لتسجل 12.21 ليرة للدولار، بعد إغلاقها أمس على 13.15 ليرة للدولار.

وحققت الليرة التركية أعلى ارتفاع في يوم واحد



وقبل إعلان الخطة كانت الليرة منخفضة 10% عند 18.4 ليرة للدولار.

وارتفعت بعد ذلك إلى 12 ليرة وهو أعلى ارتفاع مسجل في يوم واحد وأغلقت على ارتفاع بنسبة 25%.

