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الليرة التركية تنخفض إلى 7.0 ليرات مقابل الدولار

منشور 29 نيسان / أبريل 2020 - 05:29
الليرة التركية تنخفض إلى 7.0 ليرات مقابل الدولار
هبطت العملة التركية لفترة وجيزة إلى 7.0 ليرات مقابل الدولار، موسعة خسائرها منذ بداية العام إلى 15 في المئة
أبرز العناوين
تراجعت الليرة التركية حوالي 0.2 % أمام الدولار الأمريكي اليوم لتقترب من أدنى مستوى منذ ذروة أزمة العملة في عام 2018

تراجعت الليرة التركية حوالي 0.2 % أمام الدولار الأمريكي اليوم لتقترب من أدنى مستوى منذ ذروة أزمة العملة في عام 2018، مع تركيز المستثمرين اهتمامهم على التداعيات الاقتصادية لانتشار فيروس كورونا المستجد في تركيا.

وهبطت العملة التركية لفترة وجيزة إلى 7.0 ليرات مقابل الدولار، موسعة خسائرها منذ بداية العام إلى 15 في المئة.

وبحلول الساعة 1520 بتوقيت جرينتش سجلت الليرة 6.9970 مقابل الدولار، قرب أدنى مستوى لها منذ أغسطس آب 2018، وانخفاضا من 6.9855 في الإغلاق السابق.

اقتصاد تركيا قد يواجه انكماش حاد في نهاية العام
الليرة التركية تهوي نحو أدنى مستوياتها منذ ذروة أزمة العملة

Via SyndiGate.info


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