الليرة التركية تنخفض أكثر من 3% بعد تخلي قوميين عن تحالف مع الحزب الحاكم

الليرة التركية

انخفضت الليرة التركية أكثر من ثلاثة بالمئة بما يضعها على مسار صوب أسوأ يوم فيما يزيد على شهر بعد أن أعلن حزب قومي إنه لن يسعى للتحالف مع حزب العدالة والتنمية الحاكم الذي يتزعمه الرئيس رجب طيب أردوغان في الانتخابات المحلية العام المقبل.

ونزلت الليرة إلى 5.8475 للدولار مقارنة بإغلاق الاثنين البالغ 5.6640 ليرة.

وفقدت العملة نحو 35 بالمئة من قيمتها مقابل الدولار هذا العام نتيجة للقلق بشأن قدرة البنك المركزي على كبح تضخم في خانة العشرات في مواجهة انتقادات من أردوغان ووسط خلاف مع واشنطن.

اقرأ أيضًا:



توقع زيادة إنهيار الليرة التركية وإحجام الصين عن التمويل

الدولار يضرب الليرة التركية بقوة

الليرة التركية تمحو مكاسب رفع الفائدة وتهبط مقابل الدولار