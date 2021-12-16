الليرة التركية تنخفض متجاوزة 15 ليرة للدولار قبيل قرار الفائدة

اتجهت الليرة التركية نحو أدنى مستوى على الإطلاق متجاوزة 15 ليرة للدولار الخميس 16 ديسمبر، قبيل خفض آخر متوقع لأسعار الفائدة من البنك المركزي وهو ما يتفق مع البرنامج الاقتصادي الجديد الذي ينطوي على مخاطر والذي ينتهجه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وسجلت الليرة التركية انخفاضاً بـ 2.9% إلى 15.25 ليرة للدولار وجرى تداولها عند مستوى 15.2 ليرة للدولار.

وكان سعر الدولار الأميركي قد ارتفع إلى أكثر من مثلي قيمته أمام الليرة هذا العام مما هز بشدة السوق التركية الناشئة.



وبحسب استطلاع كشفت عنه رويترز أنه على الرغم من ارتفاع التضخم متجاوزا 21% ما زال من المتوقع أن يخفض البنك المركزي سعر الفائدة الأساسي مئة نقطة أساس إلى 14% في اجتماعه لوضع السياسات في وقت لاحق اليوم.