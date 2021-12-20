الليرة التركية تنخفض نحو قاع جديد

سجل سعر الدولار الأمريكي ارتفاعاً أمام الليرة التركية بنحو 6% في معاملات اليوم لتسجل العملة التركية قاع جديد عند 17.41 ليرة للدولار.

و أسعار العملة التركية تتأثر نتيجة للتضخم الذي تشهده تركيا حاليًا، الأمر الذي هبط بقيمة الليرة أمام الدولار بأكثر من 55% منذ بداية العام.

وكان قرار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بالمضي قدما بخفض سعر الفائدة الرئيسي 500 نقطة أساس منذ سبتمبر بما في ذلك خفض كبير الخميس، أدى إلى ارتفاع التضخم إلى أكثر من 21%.

و خبراء اقتصاديون أن التضخم قد يتجاوز 30% العام المقبل بسبب ارتفاع أسعار الواردات وزيادة في الحد الأدنى للأجور.

وأعلن أردوغان زيادة 50% في الحد الأدنى للأجور إلى 4250 ليرة، بما يعادل 275 دولارا شهريا العام المقبل.

