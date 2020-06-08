  1. الرئيسية
  2. أعمال
  3. الليرة السورية تتجه إلى أدنى مستوياتها تاريخياً أمام الدولار

الليرة السورية تتجه إلى أدنى مستوياتها تاريخياً أمام الدولار

منشور 08 حزيران / يونيو 2020 - 11:18
الليرة السورية تتجه إلى أدنى مستوياتها تاريخياً أمام الدولار
شهدت الليرة السورية أحد أسوأ أيامها يوم السبت بعد أن ارتفع سعر الدولار 400 ليرة وبنسبة 20% عن سعر يوم الخميس
أبرز العناوين
انهارت قيمة الليرة السورية في تداولات اليوم الاثنين 8 يونيو بعد وصول صرف الدولار الأمريكي إلى 3075 ليرة في دمشق، بحسب موقع الليرة اليوم.

انهارت قيمة الليرة السورية في تداولات اليوم الاثنين 8 يونيو بعد وصول صرف الدولار الأمريكي إلى 3075 ليرة في دمشق، بحسب موقع الليرة اليوم.

وشهدت الليرة السورية أحد أسوأ أيامها يوم السبت بعد أن ارتفع سعر الدولار 400 ليرة وبنسبة 20% عن سعر يوم الخميس.

ويعزى هذا الانخفاض بحسب المحللين الى شح السوق من معروض القطع الأجنبي، بالإضافة الى عدم قيام الحكومة السورية بأي اجراءات فعلية لكبح جماح الانهيار مع اقتراب تطبيق عقوبات أميركية جديدة عبر قانون قيصر.

الليرة السورية تشهد تدهور مع قرب تطبيق قانون «قيصر»
العملة السورية تهوي إلى أدنى مستوى في تاريخها مقابل الدولار

Via SyndiGate.info


Copyright © CNBC Arabia

مواضيع ممكن أن تعجبك

مواضيع ممكن أن تعجبك

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن
إشترك الآن
Loading content ...