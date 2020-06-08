الليرة السورية تتجه إلى أدنى مستوياتها تاريخياً أمام الدولار

انهارت قيمة الليرة السورية في تداولات اليوم الاثنين 8 يونيو بعد وصول صرف الدولار الأمريكي إلى 3075 ليرة في دمشق، بحسب موقع الليرة اليوم.

وشهدت الليرة السورية أحد أسوأ أيامها يوم السبت بعد أن ارتفع سعر الدولار 400 ليرة وبنسبة 20% عن سعر يوم الخميس.

ويعزى هذا الانخفاض بحسب المحللين الى شح السوق من معروض القطع الأجنبي، بالإضافة الى عدم قيام الحكومة السورية بأي اجراءات فعلية لكبح جماح الانهيار مع اقتراب تطبيق عقوبات أميركية جديدة عبر قانون قيصر.