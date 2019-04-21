المخابرات الأمريكية تتهم Huawei بتلقي تمويل من أمن الدولة الصيني

اتهمت المخابرات الأميركية شركة Huawei الصينية بتلقي تمويل من أمن الدولة الصيني وذلك بحسب ما ذكرته صحيفة The Times البريطانية.

والتي نقلت عن مصدر لها بأن المخابرات الاميركية اتهمت هواوي بالحصول على تمويل من لجنة الأمن الوطني الصينية وجيش التحرير الشعبي الصيني وفرع ثالث من شبكة المخابرات الحكومية الصينية.

وأشارت الصحيفة إلى أن المخابرات الأميركية نقلت ادعاءاتها في وقت سابق من العام الجاري لأعضاء آخرين بمجموعة فايف آيز لتبادل معلومات المخابرات التي تضم بريطانيا وأستراليا وكندا ونيوزيلندا ورفضت Huawei هذه الادعاءات وقال ممثل للشركة إن Huawei لا تعلق على ادعاءات غير موثقة لا تدعمها أي أدلة من مصادر مجهولة.

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