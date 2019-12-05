المركزي الإماراتي: الاقتصاد الوطني ينمو بـ 2.3% في 2019

أفاد مصرف الإمارات المركزي بأن إجمالي الناتج المحلي الحقيقي الكلي للدولة سيرتفع بنسبة 2.3% في 2019.

وقال المصرف في تقريره ربع السنوي الصادر أمس، إن نمو الاقتصاد الكلي يأتي مدفوعا بالنمو في القطاع غير النفطي، والمتوقع أن يصل إلى 1.4% في 2019 مقابل 1.3% في 2018، في حين من المتوقع أن يرتفع القطاع النفطي بنسبة 4.9% في 2019، مقابل 2.8% في 2018.

ويرجع هذا التحسن في التوقعات إلى ارتفاع الإنفاق العام والخاص على مستوى دولة الإمارات ككل وعلى مستوى كل إمارة على حدة، وزيادة الاستثمار قبل إكسبو 2020، واستمرار التعافي الاقتصادي الإقليمي في ضوء التيسير النقدي في الولايات المتحدة.

وأوضح المصرف أن إنتاج دولة الإمارات من النفط ارتفع على أساس ربع سنوي في الربع الثالث من 2019 بنسبة 0.6% ليبلغ 3.07 مليون برميل يوميا.

وأشار التقرير إلى أن قطاع العقارات استمر بالانخفاض لكن معدل الانخفاض تباطأ في أسعار المنازل والإيجارات في كل من أبوظبي ودبي.

وبين المصرف أن العائد على الإيجارات في أبوظبي بلغ 6.88% خلال الربع الثالث من 2019 وهو أعلى معدل عائد خلال عام ونصف وبلغ في دبي 6.7%.

وأظهر التقرير انخفاض الأسعار في الدولة، حيث انخفض معدل التضخم بنسبة 2.1% خلال الربع الثالث من 2019 على أساس سنوي، وجاء ذلك نتيجة انخفاض أسعار الإيجارات وأسعار الوقود بشكل أساسي.

وارتفع التوظيف في القطاع الخاص بنسبة 1.1% في الربع الثالث من 2019 مقارنة بزيادة قدرها 1% في الربع الثاني من نفس العام، وبلغ إجمالي التوظيف في القطاع الخاص بنهاية الربع الثالث من العام الجاري نحو 5.08 مليون موظف. وارتفع صافي عدد تصاريح العمل الجديدة خلال التسعة أشهر الأولى من 2019 بنحو 111 ألف تصريح جديد مقارنة مع الربع الثالث من عام 2018.

وارتفعت قيمة الدرهم مقابل أهم 10 شركاء للاستيراد من البلدان ذات العملات غير المرتبطة بالدولار بنسبة 0.68% على أساس ربع سنوي مقارنة مع الربع الثاني، بينما ارتفع سعر الدرهم بنسبة 1.1% على أساس سنوي مقارنة مع الربع الثالث من 2018.

وكذلك سجلت تحويلات العاملين في دولة الإمارات ارتفاعا إلى الخارج بنحو 4.8% خلال الربع الثالث من 2019 مقارنة مع نفس الفترة من العام السابق، وبلغت 43.4 مليار درهم خلال الربع الثالث من 2019، وذلك نتيجة لزيادة التوظيف في الدولة.