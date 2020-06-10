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المركزي الإماراتي: انتعاش اقتصاد البلاد قد يبدأ بالنصف الثاني من 2020

منشور 10 حزيران / يونيو 2020 - 09:37
انتعاش اقتصاد البلاد قد يبدأ بالنصف الثاني من 2020
شهدت الأنشطة الاقتصادية في الربع الأول من 2020 تحركات متباينة حيث جاء أداء الاقتصاد الإماراتي جيدا خلال الشهرين الأولين من العام
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توقع مصرف الإمارات المركزي أن يبدأ انتعاش النشاط الاقتصادي الإماراتي في النصف الثاني من العام 2020.

توقع مصرف الإمارات المركزي أن يبدأ انتعاش النشاط الاقتصادي الإماراتي في النصف الثاني من العام 2020.

وشهدت الأنشطة الاقتصادية في الربع الأول من 2020 تحركات متباينة حيث جاء أداء الاقتصاد الإماراتي جيدا خلال الشهرين الأولين من العام.

وأكد المصرف ــ في تقرير المراجعة عن الربع الأول من العام 2020 الذي أصدره اليوم ــ أنه من المرجح أن يؤثر برنامج الدعم الموجه من جانب المصرف المركزي وحزم التحفيز الاقتصادي التي أعلنتها الحكومات المحلية بشكل إيجابي على مؤشر مديري المشتريات وأسعار العقارات والتوظيف ونمو الائتمان مع تأثير إيجابي على الشعور العام.

وأوضح المصرف المركزي أن متوسط انتاج الإمارات من النفط سيبلغ 2.984 مليون برميل يوميا خلال العام 2020 وذلك تماشياً مع اتفاق أوبك +.

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Via SyndiGate.info


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