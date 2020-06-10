المركزي الإماراتي: انتعاش اقتصاد البلاد قد يبدأ بالنصف الثاني من 2020

توقع مصرف الإمارات المركزي أن يبدأ انتعاش النشاط الاقتصادي الإماراتي في النصف الثاني من العام 2020.

وشهدت الأنشطة الاقتصادية في الربع الأول من 2020 تحركات متباينة حيث جاء أداء الاقتصاد الإماراتي جيدا خلال الشهرين الأولين من العام.

وأكد المصرف ــ في تقرير المراجعة عن الربع الأول من العام 2020 الذي أصدره اليوم ــ أنه من المرجح أن يؤثر برنامج الدعم الموجه من جانب المصرف المركزي وحزم التحفيز الاقتصادي التي أعلنتها الحكومات المحلية بشكل إيجابي على مؤشر مديري المشتريات وأسعار العقارات والتوظيف ونمو الائتمان مع تأثير إيجابي على الشعور العام.

وأوضح المصرف المركزي أن متوسط انتاج الإمارات من النفط سيبلغ 2.984 مليون برميل يوميا خلال العام 2020 وذلك تماشياً مع اتفاق أوبك +.