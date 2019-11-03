المركزي الإماراتي يعتزم زيادة التوطين بالقطاع المصرفي إلى 40%

أبرز العناوين
المصرف يستهدف زيادة نسب التوطين في القطاع المصرفي إلى 40% خلال الثلاثة سنوات القادمة
قال محافظ المصرف المركزي مبارك راشد المنصوري، إن المصرف يستهدف زيادة نسب التوطين في القطاع المصرفي إلى 40% خلال الثلاثة سنوات القادمة.
وقال محافظ المصرف المركزي مبارك راشد المنصوري في كلمته اليوم خلال ملتقي مصارف الشرق الأوسط المنعقد بأبوظبي إن نسبة التوطين في القطاع المصرفي حاليا بلغت 26.1% ومن المستهدف زيادتها إلى 40% خلال الـ 3 سنوات القادمة
وأضاف المنصوري، أن الاقتصاد الوطني يواصل النمو بوتيرة جيدة حيث من المتوقع أن ينمو بنسبة 2.4% في 2019.
وأوضح أن القطاع المصرفي الإماراتي الأكبر حجما في الشرق الأوسط وأفريقيا من ناحية الأصول مع تخطيها حاجز 3 تريليون درهم بنهاية سبتمبر الماضي.
وأشار إلى أن القطاع المصرفي في الدولة يتمتع بسيولة مرتفعة.
المزيد:
المركزي الإماراتي يتوقع نمو الناتج المحلي بـ 4.6 % للعام المقبل 2020
أصول المركزي الإماراتي ترتفع لأعلى مستوى في تاريخها الشهر الماضي
المركزي الإماراتي يتوقع نمو الناتج المحلي بـ 4.6 % للعام المقبل 2020
أصول المركزي الإماراتي ترتفع لأعلى مستوى في تاريخها الشهر الماضي
Via SyndiGate.info
Copyright © 2019. Dubai Media Incorporated. All rights reserved.