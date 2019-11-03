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المركزي الإماراتي يعتزم زيادة التوطين بالقطاع المصرفي إلى 40%

منشور 03 تِشْرِين الثَّانِي / نوفمبر 2019 - 10:15
الدرهم الإماراتي
الدرهم الإماراتي
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المصرف يستهدف زيادة نسب التوطين في القطاع المصرفي إلى 40% خلال الثلاثة سنوات القادمة

قال محافظ المصرف المركزي مبارك راشد المنصوري، إن المصرف يستهدف زيادة نسب التوطين في القطاع المصرفي إلى 40% خلال الثلاثة سنوات القادمة.

وقال محافظ المصرف المركزي مبارك راشد المنصوري في كلمته اليوم خلال ملتقي مصارف الشرق الأوسط المنعقد بأبوظبي إن نسبة التوطين في القطاع المصرفي حاليا بلغت 26.1% ومن المستهدف زيادتها إلى 40% خلال الـ 3 سنوات القادمة

وأضاف المنصوري، أن الاقتصاد الوطني يواصل النمو بوتيرة جيدة حيث من المتوقع أن ينمو بنسبة 2.4% في 2019.

وأوضح أن القطاع المصرفي الإماراتي الأكبر حجما في الشرق الأوسط وأفريقيا من ناحية الأصول مع تخطيها حاجز 3 تريليون درهم بنهاية سبتمبر الماضي.

وأشار إلى أن القطاع المصرفي في الدولة يتمتع بسيولة مرتفعة.

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Via SyndiGate.info


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