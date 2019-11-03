المركزي الإماراتي يعتزم زيادة التوطين بالقطاع المصرفي إلى 40%

قال محافظ المصرف المركزي مبارك راشد المنصوري، إن المصرف يستهدف زيادة نسب التوطين في القطاع المصرفي إلى 40% خلال الثلاثة سنوات القادمة.

وقال محافظ المصرف المركزي مبارك راشد المنصوري في كلمته اليوم خلال ملتقي مصارف الشرق الأوسط المنعقد بأبوظبي إن نسبة التوطين في القطاع المصرفي حاليا بلغت 26.1% ومن المستهدف زيادتها إلى 40% خلال الـ 3 سنوات القادمة

وأضاف المنصوري، أن الاقتصاد الوطني يواصل النمو بوتيرة جيدة حيث من المتوقع أن ينمو بنسبة 2.4% في 2019.

وأوضح أن القطاع المصرفي الإماراتي الأكبر حجما في الشرق الأوسط وأفريقيا من ناحية الأصول مع تخطيها حاجز 3 تريليون درهم بنهاية سبتمبر الماضي.

وأشار إلى أن القطاع المصرفي في الدولة يتمتع بسيولة مرتفعة.