المركزي الإماراتي يقر تدابير احترازية لتقليل تداعيات كورونا على الاقتصاد

وجّه مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، باتخاذ تدابير احترازية لتقليل التأثيرات السلبية لتفشي فيروس كورونا (كوفيد-19) على الاقتصاد، إلى أدنى حد ممكن.

وحسب بيان أمس، قام المصرف المركزي بتشكيل لجنة للتواصل مع اتحاد المصارف في الدولة، لتقييم الوضع الائتماني، وإيجاد الحلول المناسبة.

وقال: «لتقليل تأثيرات فيروس كورونا على الائتمان، يُتوقع من المؤسسات المالية أن تطبق تدابير مثل إعادة جدولة القروض، ومنح تأجيلات مؤقتة على دفعات القروض الشهرية، وخفض الرسوم والعمولات للعملاء المتأثرين».

وأضاف البيان: «تظل البنوك وشركات التمويل مسؤولة بالكامل عن قراراتها الائتمانية».

وأكد أن المؤسسات المالية العاملة في الدولة تتمتع برسملة جيدة، وهي في وضع يُمكنها من دعم العملاء المتأثرين بالفيروس، من دون تعريض سلامتها واستقرارها المالي للخطر.

ولضمان جاهزية القطاع المالي لدولة الإمارات، لأي تصاعد محتمل لفيروس كورونا، نصح المصرف المركزي جميع البنوك وشركات التمويل، بمراجعة وتحديث خطط استمرارية الأعمال الخاصة بها.

وقال المصرف المركزي إنه يواصل مراقبة الوضع عن كثب، وسيقدّم المزيد من التوجيهات والإرشادات، إذا دعت الحاجة لذلك. وأكد المصرف المركزي، أنه ملزم بموجب القانون بضمان الحماية اللازمة للمستهلكين، والحفاظ على استقرار النظام المصرفي، والمراقبة المستمرة للوضع الائتماني في دولة الإمارات العربية المتحدة.