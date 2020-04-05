"المركزي الإماراتي" يقر حزمة إجراءات احترازية تبلغ 69.70 مليار دولار لمواجهة تداعيات "كورونا"

قال مصرف الامارات المركزي اليوم الأحد إنه خفض متطلبات الاحتياطي الالزامي للودائع تحت الطلب بنسبة 50% لدعم الاقتصاد خلال جائحة كوفيد-19.

وأضاف البنك أن اجمالي قيمة الإجراءات المتعلقة برأس المال والسيولة التي اعتمدها مصرف الامارات المركزي منذ 14 مارس 2020 بلغ 256 مليار درهم (69.70 مليار دولار).