  1. الرئيسية
  2. أعمال
  3. "المركزي الإماراتي" يقر حزمة إجراءات احترازية تبلغ 69.70 مليار دولار لمواجهة تداعيات "كور…

"المركزي الإماراتي" يقر حزمة إجراءات احترازية تبلغ 69.70 مليار دولار لمواجهة تداعيات "كورونا"

منشور 05 نيسان / أبريل 2020 - 09:41
"المركزي الإماراتي" يقر حزمة إجراءات احترازية تبلغ 69.70 مليار دولار لمواجهة تداعيات "كورونا"
الدرهم الإماراتي
أبرز العناوين
قال مصرف الامارات المركزي اليوم الأحد إنه خفض متطلبات الاحتياطي الالزامي للودائع تحت الطلب بنسبة 50% لدعم الاقتصاد خلال جائحة كوفيد-19.

قال مصرف الامارات المركزي اليوم الأحد إنه خفض متطلبات الاحتياطي الالزامي للودائع تحت الطلب بنسبة 50% لدعم الاقتصاد خلال جائحة كوفيد-19.

وأضاف البنك أن اجمالي قيمة الإجراءات المتعلقة برأس المال والسيولة التي اعتمدها مصرف الامارات المركزي منذ 14 مارس 2020 بلغ 256 مليار درهم (69.70 مليار دولار).

الإمارات تعتمد حزمة تحفيز إضافية بـ4 مليارات دولار لمواجهة فيروس كورونا
الإمارات: الفائدة على الدرهم تتراجع لأدنى مستوى في 5 سنوات

Via SyndiGate.info


Copyright © Saudi Research and Publishing Co. All rights reserved.

مواضيع ممكن أن تعجبك

مواضيع ممكن أن تعجبك

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن
إشترك الآن
Loading content ...