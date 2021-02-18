المركزي التركي يبقي على أسعار الفائدة دون تغيير عند 17% مع صعود التضخم

أبقى البنك المركزي التركي على سعر الفائدة الرئيسي عند 17% كما كان متوقعا، وذلك دون تغيير للشهر الثاني على التوالي بعد رفعها بشكل كبير مرتين بهدف تهدئة التضخم الذي صعد إلى 15%.

ومنذ نوفمبر تشرين الثاني، رفع محافظ البنك المركزي الجديد ناجي إقبال سعر إعادة الشراء (ريبو) لأجل أسبوع 675 نقطة أساس لانتشال الليرة من مستوى منخفض غير مسبوق والتعامل مع تضخم سنوي زاد ليصبح في أغلب الأحيان في خانة العشرات على مدار السنوات الثلاث الأخيرة.

ولدى إعلانه عن القرار اليوم، قال البنك إن تشديد السياسة سيستمر لفترة طويلة ووعد بمزيد من رفع الفائدة إذا اقتضت الحاجة.

وقال البنك في بيان بعد الاجتماع الشهري للجنة السياسة النقدية به: "موقف السياسة النقدية الذي يميل للتشديد سيستمر بشكل قاطع، مع الأخذ في الحسبان هدف توقعات أواخر 2021، وذلك لفترة طويلة إلى أن تشير مؤشرات قوية إلى تراجع دائم للتضخم واستقرار الأسعار". وأضاف "من المقرر تطبيق المزيد من التشديد النقدي إذا اقتضت الحاجة".

وكان متوسط التوقعات في استطلاع رأي أجرته رويترز شمل 21 اقتصاديا هو عدم تغيير السياسة، في حين توقع خمسة منهم رفعا لما يصل إلى 18%. ومن المتوقع أن يبدأ خفض أسعار الفائدة في الربع الثالث، وهو الوقت المتوقع نزول التضخم فيه.