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المركزي التركي يعترف بضغط انهيار الليرة وارتفاع الأسعار على التضخم

المركزي التركي يعترف بضغط انهيار الليرة وارتفاع الأسعار على التضخم
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