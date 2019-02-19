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"المركزي الجزائري" يعلن حالة الاستنفار في البنوك لمواجهة أزمة السيولة

"المركزي الجزائري" يعلن حالة الاستنفار في البنوك لمواجهة أزمة السيولة
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