مؤسسة النقد العربي السعودي تستبعد حدوث انكماش في اقتصاد البلاد

الريال السعودي

قال محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) أحمد الخليفي اليوم الأحد، إنه لا يتوقع انكماشاً في السعودية بفضل الطلب على قروض الأفراد والقروض العقارية، مضيفاً أنه "هناك سيولة كبيرة".

وأبلغ الخليفي الصحافيين وفقا لوكالة "رويترز" أنه لا يتوقع عمليات اندماج أخرى بين البنوك في الوقت الحالي غير تلك المعلنة بالفعل.

وقال "لا أعتقد أن هناك انكماشاً لأن البيانات التي نراها كلها تدعو للتفاؤل. أعتقد أنه قريبا سننشر بيانات الإقراض العقاري وسترون قفزة ملحوظة جدا. والقطاع العقاري كما تعلمون محرك رئيس أو أحد المحركات. بالنسبة لمدفوعات القطاع الاستهلاكي أيضا نشطة.. القروض كلها الاستهلاكية والعقارية أيضا نشطة".

وتأتي تصريحات الخليفي عقب إعلان البنك الأهلي التجاري، أكبر بنوك السعودية من حيث الأصول، وبنك الرياض في ديسمبر/كانون الأول بدء محادثات أولية قد تتمخض عن تأسيس كيان مدمج تصل قيمة أصوله إلى 183 مليار دولار.

وجاءت الخطوة بعد شهرين من اتفاق البنك السعودي البريطاني (ساب) ومنافسه الأصغر البنك الأول على الاندماج لتشكيل ثالث أكبر مصرف في المملكة، في أول عملية اندماج كبيرة بالقطاع المصرفي السعودي خلال الفترة الأخيرة.

وتعتمد البنوك الإقليمية، ومنها السعودية، بشكل كبير على الودائع الحكومية، وهو مورد يتغيّر صعوداً وهبوطاً تبعاً لحركة أسعار النفط الخام في الأسواق العالمية، وبالتالي، فإن اتجاه النفط نزولا، يؤدي بالتبعية إلى تراجع الودائع الحكومية لدى البنوك.

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