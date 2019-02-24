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مؤسسة النقد العربي السعودي تستبعد حدوث انكماش في اقتصاد البلاد

مؤسسة النقد العربي السعودي تستبعد حدوث انكماش في اقتصاد البلاد
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