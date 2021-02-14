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"المركزي العراقي" يستبعد وجود تهديد على احتياطي العملة جراء الاقتراض

منشور 14 شباط / فبراير 2021 - 10:19
"المركزي العراقي" يستبعد وجود تهديد على احتياطي العملة جراء الاقتراض
"البنك المركزي يقوم بالمراقبة والتأكد من سلامة الدنانير العراقية التي يسلمها التجار ليقوموا بشراء الدولار خشية أن تكون مصادرها غير معروفة أو لها علاقة بجرائم غسيل الأموال بعدها يتم تسليم الدولار
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استبعد البنك المركزي العراقي وجود تهديد على احتياطي العملة الصعبة من جراء الاقتراض. مشيرا إلى أن انتعاش سوق النفط يعظم الاحتياطي.

استبعد البنك المركزي العراقي وجود تهديد على احتياطي العملة الصعبة من جراء الاقتراض. مشيرا إلى أن انتعاش سوق النفط يعظم الاحتياطي.

ونقلت وكالة أنباء العراق اليوم عن مدير عام دائرة المحاسبة في البنك المركزي إحسان شمران قوله إن" احتياطي البنك المركزي الدولاري لا يتأثر بشكل مباشر بالاقتراضات التي تقوم بها وزارة المالية من المصارف". لافتا إلى أن" تأثيرها غير مباشر ومحدود".

وأشار إلى أن "البنك المركزي يقوم بالمراقبة والتأكد من سلامة الدنانير العراقية التي يسلمها التجار ليقوموا بشراء الدولار خشية أن تكون مصادرها غير معروفة أو لها علاقة بجرائم غسيل الأموال بعدها يتم تسليم الدولار".

وأوضح أن السوق الآن تشعر بالارتياح قليلا بعد تغيير سعر الصرف الذي أسهم بتقليل عملية الاستيراد وخلق التنافس بين السلع العراقية والاجنبية". مبينا أن تغيير سعر الصرف سيساعد المنتج الوطني في تسويق بضاعته بعد أن أصبحت البضاعة المستوردة مرتفعة القيمة بحدود 22%.

ولفت إلى أن "تغيير سعر الصرف الذي قام به البنك المركزي لصالح دعم المنتج الوطني ضد المستورد".

وتابع أن "انتعاش سوق النفط من شأنه تعظيم احتياجات العملة الصعبة وتخفيف العجز في الموازنة العامة لعام 2021". منوها إلى أن الدولارات التي تجبى من فروقات بيع النفط ستعزز احتياطي العملية الأجنبية للبنك المركزي كما أن ذلك سيقلل الضغط على احتياطي البنك من العملة.

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Via SyndiGate.info


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