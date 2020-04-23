المركزي العماني يؤجل لثلاثة أشهر سداد أقساط القروض

في تطور جديد للحد من تداعيات فيروس كورونا، دعا البنك المركزي العماني، أمس، المصارف وشركات التمويل والتأجير التمويلي العاملة في السلطنة إلى تأجيل سداد أقساط القروض المقدمة لثلاثة أشهر.

وأكد البنك المركزي العماني، أن هذا القرار يتضمن القروض المقدمة من قبل المصارف التقليدية الشخصية والإسكانية، وكذلك التمويل المقدم من قبل المصارف والنوافذ الإسلامية لأنواع التمويل الشخصي والإسكاني كافة، إضافة إلى التمويل الشخصي المقدم من قبل شركات التمويل والتأجير التمويلي للقوى العاملة العمانية المنخفضة أجورهم.

وحدد البنك في بيان صدر عنه أمس، تاريخ بدء العمل بالقرار اعتباراً من أجور شهر مايو (أيار) المقبل، وحتى إشعار آخر.

وحث البنك المركزي على تأجيل سداد الأقساط، دون احتساب أي فوائد أو أرباح على الرصيد المستحق للقرض أو التمويل خلال فترة التأجيل، ودون أي رسوم إضافية، والعمل على إعادة جدولة القروض أو التمويل إن تطلب الأمر.

وقال البنك المركزي العماني، إن هذا الإجراء يأتي تنفيذاً لقرارات اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة من انتشار فيروس كورونا (کوفید - 19) والتي اقترحت حول حزمة من الإجراءات الاقتصادية للحدّ من تأثيرات التدابير الاحترازية المرتبطة بانتشار فيروس كورونا لدعم القوى العاملة العمانية المخفضة أجورهم في القطاع الخاص وفقاً للآلية المعتمدة من قبل وزارة القوى العاملة.