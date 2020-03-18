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المركزي العماني يعتزم تقديم سيولة إضافية للمصارف بقيمة 20 مليار دولار

منشور 18 آذار / مارس 2020 - 11:21
المركزي العماني يعتزم تقديم سيولة إضافية للمصارف بقيمة 20 مليار دولار
طالب بتسهيل الإقراض للقطاعات المتضررة من فيروس كورونا، بما في ذلك الرعاية الصحية والسفر والسياحة
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أعلن البنك المركزي بسلطنة عمان أنه يستعد لتقديم سيولة إضافية بنحو ثمانية مليارات ريال (20.8 مليار دولار) للمصارف في إطار عدة إجراءات تستهدف دعم الاقتصاد

أعلن البنك المركزي بسلطنة عمان أنه يستعد لتقديم سيولة إضافية بنحو ثمانية مليارات ريال (20.8 مليار دولار) للمصارف في إطار عدة إجراءات تستهدف دعم الاقتصاد، وذلك في ظل تنامي المخاوف من فيروس كورونا بمنطقة الخليج بحسب ا نقل التلفزيون الرسمي بالسلطنة.

وعلى صعيد منفصل، قالت وكالة الأنباء الرسمية إن البنك المركزي العماني دعا المصارف إلى خفض الرسوم المصرفية وضبط رؤوس أموالها ونسب الائتمان، والسماح بتأجيلات في السداد لما يصل إلى ستة أشهر، وبخاصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وطالب بتسهيل الإقراض للقطاعات المتضررة من فيروس كورونا، بما في ذلك الرعاية الصحية والسفر والسياحة.

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Via SyndiGate.info


Copyright © CNBC Arabia

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