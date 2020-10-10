المركزي المصري يؤسس شركة للحلول التكنولوجية للمعاملات النقدية

أعلن البنك المركزي المصري عن تأسيس وإطلاق شركة " إيجي كاش" للحلول التكنولوجية للمعاملات النقدية" المتخصصة في تقديم الخدمات المتعلقة بتداول النقد خاصة نقل الأموال وتغذية الصرافات الآلية، وفقا لأحدث النظم التكنولوجية للمراقبة والإدارة عالميا، وفقا لـ"الالمانية".

وستقوم الشركة بتغطية جميع أنحاء الجمهورية خاصة في الأقاليم والمحافظات والمناطق النائية.

ويسهم البنك المركزي في رأسمال الشركة الجديدة بحصة تصل إلى 35 في المائة، بينما تمتلك بنوك، الأهلي ، ومصر، والقاهرة، وجهات أخرى الحصة المتبقية.

ووقعت الشركة الأسبوع الماضي عقدًا لنقل الأموال مع البنك الأهلي المصري، وينتظر توقيع عقد مع بنك مصر الأسبوع المقبل.

وقال رئيس مجلس إدارة شركة " إيجي كاش" للحلول التكنولوجية للمعاملات النقدية" اللواء هاني عمر إن تأسيس الشركة يأتي في إطار التطوير الشامل الذي يقوم بتنفيذه البنك المركزي للجهاز المصرفي ، ليس فقط على صعيد الأعمال والأنشطة المصرفية، بل يمتد إلى كافة الأنشطة المرتبطة ومنها عمليات نقل الأموال بوسائل تكنولوجية أكثر أمانا والتي تسهل الوصول إلى كافة شرائح الشعب المصري في مختلف مناطق الجمهورية بما يخدم هدف رئيسي للبنك المركزي وهو تحقيق الشمول المالي.

وأضاف أن الشركة تستهدف في المرحلة الأولى تغطية السوق المصرية، ثم التوسع لاحقا خارجيا خاصة في إفريقيا والدول العربية.