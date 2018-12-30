المركزي المصري يطرح أذون خزانة بقيمة إجمالية تقدر بـ 17 مليار جنيه

يطرح البنك المركزي المصري، نيابةً عن وزارة المالية، أذون خزانة بقيمة إجمالية تقدر بـ 17 مليار جنيه، ويبلغ قيمة الطرح الأول لأذون خزانة لأجل 91 يوماً 8.5 مليار جنيه، وأذون بقيمة 8.5 مليار جنيه لأجل 266 يوماً.

ومن المتوقع أن تصل قيمة العجز في الموازنة العامة للدولة، بنهاية العام المالي الحالي، إلى 440 مليار جنيه، ويتم تمويله عن طريق طرح البنك المركزي لأذون وسندات خزانة، أدوات الدين الحكومية، نيابة عن وزارة المالية، وعن طريق المساعدات والمنح من الدول العربية والقروض الدولية.

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