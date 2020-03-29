المركزي المصري ينظم اجراءات الإيداع والسحب النقدي لفترة مؤقتة

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قرر البنك المركزي المصري لفترة مؤقتة وضع حد يومي لعمليات الإيداع والسحب النقدي بفروع البنوك بواقع 10 آلاف جنيهاً مصرياً للأفراد
قرر البنك المركزي المصري لفترة مؤقتة وضع حد يومي لعمليات الإيداع والسحب النقدي بفروع البنوك بواقع 10 آلاف جنيهاً مصرياً للأفراد و 50 ألف جنيهاً مصرياً للشركات.
هذا ويستثنى من هذا الحد سحب الشركات ما يلزمها لصرف مستحقات عامليها، وكذلك حد يومي لعمليات الإيداع والسحب النقدي من ماكينات الصراف الآلي بواقع 5 آلاف جنيهاً مصرياً.
Via SyndiGate.info
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