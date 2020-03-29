المركزي المصري ينظم اجراءات الإيداع والسحب النقدي لفترة مؤقتة

قرر البنك المركزي المصري لفترة مؤقتة وضع حد يومي لعمليات الإيداع والسحب النقدي بفروع البنوك بواقع 10 آلاف جنيهاً مصرياً للأفراد و 50 ألف جنيهاً مصرياً للشركات.

هذا ويستثنى من هذا الحد سحب الشركات ما يلزمها لصرف مستحقات عامليها، وكذلك حد يومي لعمليات الإيداع والسحب النقدي من ماكينات الصراف الآلي بواقع 5 آلاف جنيهاً مصرياً.