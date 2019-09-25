المركزي المغربي يعتمد سعر الفائدة عند 2.25% دون تغيير

أبقى بنك المغرب المركزي على أسعار الفائدة القياسية دون تغيير عند 2.25% اليوم الثلاثاء قائلا إن تكاليف الاقتراض الحالية تتماشى مع التوقعات متوسطة الأجل للتضخم والنمو والمالية العامة.

وذكر البنك في بيان عقب اجتماع مجلس إدارته أن من المتوقع أن يتباطأ التضخم في المغرب إلى 0.7% في 2019 من 1.9% في العام الماضي بفضل انخفاض أسعار الغذاء ثم يرتفع إلى 1.2% في 2020 مع تحسن الطلب المحلي.