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المركزي المغربي يعتمد سعر الفائدة عند 2.25% دون تغيير

منشور 25 أيلول / سبتمبر 2019 - 06:22
بنك المغرب المركزي
بنك المغرب المركزي
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أبقى بنك المغرب المركزي على أسعار الفائدة القياسية دون تغيير عند 2.25% اليوم الثلاثاء قائلا إن تكاليف الاقتراض الحالية تتماشى مع التوقعات متوسطة الأجل للتضخم والنمو والمالية العامة

أبقى بنك المغرب المركزي على أسعار الفائدة القياسية دون تغيير عند 2.25% اليوم الثلاثاء قائلا إن تكاليف الاقتراض الحالية تتماشى مع التوقعات متوسطة الأجل للتضخم والنمو والمالية العامة.

وذكر البنك في بيان عقب اجتماع مجلس إدارته أن من المتوقع أن يتباطأ التضخم في المغرب إلى 0.7% في 2019 من 1.9% في العام الماضي بفضل انخفاض أسعار الغذاء ثم يرتفع إلى 1.2% في 2020 مع تحسن الطلب المحلي.

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Via SyndiGate.info


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